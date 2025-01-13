حاكم إقليم دارفور يعلن قلقه العميق لسماعه خبر وقوع مجزرة لبعض أهل الكنابي في ولاية الجزيرة

متابعات: السوداني

أعلن حاكم إقليم دارفور مِني اركو مناوي، عن قلقه العميق لسماعه خبر وقوع مجزرة لبعض أهل الكنابي في ولاية الجزيرة.

وقال مناوي انه أجرى اتصالات مع بعض الأشخاص المطلعين على تفاصيل الحادث، وتأكد أن الضحايا كانوا من المواطنين العُـزّل، وأن الدوافع كانت انتقامية.

وأضاف: “مهما كانت المبررات، فإننا لن نقبل بحدوث أي مجزرة جديدة في البلاد. أوجه ندائي إلى قادة القوات بضرورة ضبط الجناة وتقديمهم للعدالة، دون السماح لأي حالة من الانفلات تحت ذريعة الانتقام”.

وأعلنت مركزية مؤتمر الكنابي، عن مجزرة اُرتكبت في كمبو طيبة شرق أم القرى ولاية الجزيرة، وطالبت بتحرك عاجل من الجيش والقوات المشتركة لوضع حد لهذه الكوارث الإنسانية.

وقالت: “إن التحذيرات التي أطلقناها سابقاً بشأن التحريض المستمر ضد أبناء الكنابي لم تلقَ الاستجابة المطلوبة، مما أدى إلى تصعيد خطير تمثل في الهجمات الأخيرة التي ارتكبتها مليشيات مسلحة بحق المدنيين العُــزّل. فيما يعرف بقوات درع البطانة بقيادة المجرم كيكل.. نود التأكيد على أنّ مركزية مؤتمر الكنابي ظلت على الحياد الكامل تجاه الحرب الدائرة بين الجيش وقوات الدعم السريع، وذلك حرصاً منا على سلامة وأمن أبناء الكنابي”.

وأعلنت أنه بتاريخ 9 يناير حدثت مجزرة، في كمبو خمسة (كمبو طيبة) شرق أم القرى، وتم حرق طفلين، واغتيال 6 من الأبرياء، واختطاف 13 امرأة برفقة إبراهيم أبكر، في عمل يُمثل انتهاكاً صارخاً لكل القوانين الوطنية والدولية.