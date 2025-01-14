البرهان يبحث مع الرئيس الموريتاني تطورات الأزمة في السودان

نواكشوط: وكالات

بحث رئيس مجلس السيادة، الفريق البرهان مع الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، تطورات الأزمة في السودان.

وقال بيان للرئاسة الموريتانية في ختام مباحثات بين البرهان والغزواني اليوم الثلاثاء، إن الجانبين “أجريا بقصر الرئاسة في نواكشوط، مباحثات ركزت على تطورات الأزمة في السودان”.

وأعرب الغزواني الذي ترأس بلاده الاتحاد الأفريقي للبرهان عن “انشغاله الكبير بتطورات الأزمة السودانية بأبعادها الأمنية والسياسية والاجتماعية والإنسانية، وبخطورة استمرارها على وحدة السودان وسلامته الترابية”.

وأشار البيان إلى أن الغزواني عبر للبرهان عن قلقه البالغ إزاء الأوضاع الإنسانية التي يعاني منها الشعب السوداني.

وشدد الغزواني على ضرورة استجابة عاجلة وشاملة تضمن وصول المساعدات إلى جميع المناطق المتضررة دون عوائق، ووضع خطط عملية لإعادة الإعمار وتنشيط الاقتصاد السوداني.

وأكد استعداد موريتانيا للمساهمة في دعم السودان لتجاوز أزمته الراهنة، والقيام بكل ما يراه الأشقاء السودانيون ضرورياً في هذا الاتجاه.

ويختتم البرهان اليوم الثلاثاء من نواكشوط جولته الأفريقية التي بدأها من مالي وشملت غينيا بيساو، ثم سيراليون والسنغال.