القوات المسلحة: ندين التجاوزات الفردية في الجزيرة وسنحاسب كل المُتورِّطين

الخرطوم: السوداني

أدانت القوات المسلحة السودانية (التجاوزات الفردية) التي جرت مؤخراً ببعض المناطق بولاية الجزيرة عقب تطهير مدينة ود مدني.

وأكد بيانٌ لمكتب الناطق الرسمي اليوم الثلاثاء تقيد القوات المسلحة الصارم بالقانون الدولي وحرصها على محاسبة كل من يتورط في أي تجاوزات تطال أي شخص بكنابي وقرى الولاية طبقاً للقانون.

وأشار للحالة الأمنية اللصيقة بالمنطقة بالتنسيق مع لجنة أمن ولاية الجزيرة، وذلك لتأمين كافة المناطق وتفويت الفرصة على الجهات المتربصة بالبلاد التي تحاول استغلال أي تجاوزات فردية لإلصاقها بالقوات المسلحة والقوات المساندة لها في الوقت الذي تلوذ فيه بالصمت حيال جرائم الحرب المستمرة والمروعة التي ترتكبها مليشيا آل دقلو الإرهابية حيال المدنيين.