والي الخرطوم يطالب بتطبيق القوانين الدولية تجاه اللاجئين وإبعاد الذين حملوا السلاح ضد الدولة والمواطن

الخرطوم: السوداني

طالب والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة، ممثل المفوض السامي لشؤون اللاجئين بالسودان كريستين هامبورغ بتطبيق القوانين والمواثيق الدولية تجاه اللاجئين المتواجدين بولاية الخرطوم بوضعهم في معسكرات محددة كما هو سائد في كل الدول التي تستضيف اللاجئين.

وقال الوالي لدى استقباله اليوم ممثل المفوض السامي ووفده المرافق، بحضور الأمين العام لحكومة ولاية الخرطوم الأستاذ الهادي عبد السيد ومدير شرطة ولاية الخرطوم الفريق شرطة حقوقي أمير صديق والمدير العام لوزارة التنمية الاجتماعية صديق فريني ومفوض العون الإنساني خالد عبد الرحيم ومساعد معتمد اللاجئين الصادق سليمان.

قال والي الخرطوم، إن بعض اللاجئين انضم للمليشيا المتمردة وارتكب جرائم في حق الدولة والمواطن، لذلك طالبت ولاية الخرطوم بإبعادهم وتم منحهم مهلة لمدة أسبوعين للمغادرة، حفاظاً على أرواحهم، وأضاف الوالي: عادة عندما تندلع حرب في أي بلد يغادر الأجانب، غير ان الأجانب لم يغادروا الخرطوم، وطالب الوالي بتخصيص موقع لهم خارج الولاية تحت إشراف المفوضية السامية.

وقالت ممثل المفوض السامي لشؤون اللاجئين بالسودان كريستين هامبورغ، إنه رغم ظروف الحرب إلا أن السودان لا يزال يستضيف أعداداً كبيرة من اللاجئين يقدر عددهم (900) ألف لاجئ، وقالت نطمع في افتتاح مكتب للمفوضية بولاية الخرطوم للحصول على تمويل للبرامج والأنشطة الداعمة للاجئين والنازحين وحمايتهم بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي، واضافت ان الزيارة تهدف الى التعرف على أحوال اللاجئين وأوضاعهم والتفاكر مع سلطات الولاية حول الحلول المطروحة.