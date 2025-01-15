الفريق أول البرهان يصدر قراراً بتشكيل لجنة للتحقيق في الأحداث التي وقعت بكمبو طيبة بولاية الجزيرة

بورتسودان: السوداني

أصدر رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن، عبدالفتاح البرهان، اليوم قراراً قضى بتشكيل لجنة للتحقيق في الأحداث التي وقعت بكمبو طيبة بولاية الجزيرة، برئاسة السيد ياسر بشير البخاري مساعد أول النائب العام لجمهورية السودان وعضوية آخرين .

ونص القرار على أن تكون مهام اللجنة جمع الأدلة والتحقيق في الأحداث التي وقعت بالكمبو بولاية الجزيرة من موقع حدوثها، والحصول على الشهادات والأقوال وإستدعاء الأشخاص المعنيين بالأحداث والشهود.

وأشار القرار إلى أن مهام اللجنة تتمثل في توثيق جميع الخطوات والإجراءات التي تم إتخاذها خلال عملية التحقيق، إضافة إلى إعداد تقرير مفصل عن الحقائق والنتائج التى تم التوصل إليها، والتنسيق مع الجهات الحكومية والقانونية والأمنية بالولاية، علاوة على ضمان الشفافية في جميع مراحل التحقيق وتقديم المعلومات الصحيحة للرأي العام.

كما منح القرار الحق للجنة الإستعانة بمن تراه مناسبا، وعلى أن ترفع اللجنة تقريرها الختامي خلال فترة لا تتجاوز الأسبوع ، وعلى السادة أعضاء اللجنة والجهات ذات الصلة وضع هذا القرار موضع التنفيذ.

يذكر انه وقعت قبل يومين تصفيات لبعض أهل الكنابي في ولاية الجزيرة، عقب تحرير مدينة ود مدني.

وأعلنت مركزية مؤتمر الكنابي، عن مجزرة اُرتكبت في كمبو طيبة شرق أم القرى ولاية الجزيرة، وطالبت بتحرك عاجل من الجيش والقوات المشتركة لوضع حد لهذه الكوارث الإنسانية. وقالت: “إن التحذيرات التي أطلقناها سابقاً بشأن التحريض المستمر ضد أبناء الكنابي لم تلقَ الاستجابة المطلوبة، مما أدى إلى تصعيد خطير تمثل في الهجمات الأخيرة التي ارتكبتها مليشيات مسلحة بحق المدنيين العُــزّل. فيما يعرف بقوات درع البطانة بقيادة المجرم كيكل”.