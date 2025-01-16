وزير الطاقة والنفط لـ(السوداني): تم إصلاح كافة الأعطال التي تسبّبت فيها مُسيّرات المليشيا والآن كل السودان مضاء

كتبت: علوية مختار

أكد وزير الطاقة والنفط د. محيي الدين نعيم، إصلاح كافة الأعطال التي تسبّبت فيها المُسيّرات التي استهدفت بها مليشيات الدعم السريع سد مروي مؤخراً، وأشار لإعادة التيار الكهربائي لجميع ولايات السودان.

وقال الوزير لـ(السوداني): “تم إصلاح العطل بالاسبيرات المتاحة في المواقع الأخرى، والآن كل السودان مضاء”. وكشف عن الشروع في طلب اسبيرات من خارج البلاد، وأكد أن تصنيعها قد يأخذ وقتاً وفق المواصفات المطلوبة.

وأضاف: “كما طلبنا محولات كثيرة بجانب المحول الذي تم استلافه من جهه أخرى”.