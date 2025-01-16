تدمير ١٥ مركبة قتالية وجرار يحمل دعماً عسكرياً ولوجستياً للمليشيا في الفاشر

الفاشر: السوداني

دمرت القوات المسلحة والقوات المشتركة لحركات الكفاح والمقاومة الشعبية مسنودة بالمدفعية، ١٥ مركبة قتالية وعربة جرار كانت تحمل دعماً عسكرياً ولوجستياً للمليشيا.

كما أسفرت العملية عن إهلاك عددٍ من مستنفري المليشيا الذين قدموا من جنوب شرق الفاشر، فيما هرب ما يقارب (170) فرداً من قوات المليشيا إلى اتجاهات مختلفة خارج مدينة الفاشر وهم يرتدون الملابس المدنية.

وقالت الفرقة السادسة مشاة في إيجازها الصحفي اليومي، إنّ شهود عيان أكدوا حدوث انسحابات كثيرة وسط قوات المليشيا من مدينة مليط متوجهين غرب الفاشر بعد الهزائم التي تعرضت لها من القوات المسلحة والقوات المشتركة مؤخراً في محور الصحراء.

وأضافت الفرقة السادسة مشاة أن قواتها تمكنت من تدمير عشر مسيرات انتحارية أطلقتها المليشيا صوب ارتكازات القوات، فيما واصلت قوات العمل الخاص والمستنفرون القيام بعمليات تمشيط ونظافة واسعة في أحياء المدينة تم من خلالها القبض على عدد من المتعاونين والمتسللين.

وأكّدت الفرقة السادسة أنّ القوات قد بسطت سيطرتها الكاملة على كل المناطق التي حرّرتها من دنس التمرد، مبينةً في ذات الوقت أنّ مليشيا الدعم السريع قد قصفت أمس، الأحياء الجنوبية من مدينة الفاشر بعدد خمس دانات (23) أدت إلى استشهاد امرأة واحدة.