الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على القائد العام للجيش الفريق أول البرهان 

الفريق أول البرهان: (سامع أنه هناك عقوبات ستفرض على قادة الجيش.. نحن مستعدون لأي عقوبات عشان خدمة البلد دي وبنرحب بها)

واشنطن: السوداني

فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكي عقوبات على الفريق أول عبد الفتاح البرهان، القائد العام القوات المسلحة، بموجب الأمر التنفيذي رقم 14098، “فرض عقوبات على أشخاص معينين يزعزعون استقرار السودان ويقوضون هدف الانتقال الديمقراطي”.

وأضافت واشنطن: “كما فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عقوبات على شركة واحدة وفرد واحد متورطين في شراء الأسلحة نيابة عن منظومة الصناعات الدفاعية – ذراع المشتريات للقوات المسلحة السودانية الذي فرض عليه مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عقوبات في يونيو 2023”.

وقاف الفريق أول البرهان، صباح اليوم في مدني: (سامع أنه هناك عقوبات ستفرض على قادة الجيش.. نحن مستعدون لأي عقوبات عشان خدمة البلد دي وبنرحب بها).

وقال نائب وزير الخزانة والي أدييمو: “إن إجراء اليوم يؤكد التزامنا برؤية نهاية لهذا الصراع. ستواصل الولايات المتحدة استخدام أدواتنا لتعطيل تدفق الأسلحة إلى السودان وتحميل هؤلاء القادة المسؤولية عن تجاهلهم الصارخ لأرواح المدنيين”.

مورد أسلحة للقوات المسلحة

أحمد عبد الله، مواطن سوداني أوكراني ومسؤول في منظومة الصناعات الدفاعية، الذراع الأساسي للمشتريات للقوات المسلحة السودانية. منذ تصنيف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية لمنظومة الصناعات الدفاعية في يونيو 2023، سعت المنظومة إلى شراء الأسلحة والمعدات من خلال وسائل غير رسمية.

وللتهرب من العقوبات، تجري منظومة الصناعات الدفاعية أنشطة الشراء من خلال شركات خاصة تعمل نيابة عنها. عبد الله هو الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة Portex Trade Limited، وهي شركة تعاملت مع كيانات متورطة في بيع المعدات العسكرية. والجدير بالذكر أن عبد الله نسق عملية شراء طائرات بدون طيار إيرانية الصنع من شركة دفاع أذربيجانية لشحنها إلى السودان.

تم تصنيف عبد الله لكونه شخصًا أجنبيًا أو خاضعًا لسيطرة نظام الصناعات الدفاعية أو تصرف أو زعم أنه يتصرف لصالحه أو نيابة عنه، بشكل مباشر أو غير مباشر، وهو شخص تم حظر ممتلكاته ومصالحه في الممتلكات بموجب الأمر التنفيذي رقم 1377/2017. 14098.

Portex Trade Limited (Portex) هي شركة مقرها هونج كونج ويسيطر عليها عبد الله. تم تصنيف Portex لكونها شخصًا أجنبيًا أو خاضعًا لسيطرة عبد الله، أو تصرف أو زعم أنه يتصرف لصالحه أو نيابة عنه، بشكل مباشر أو غير مباشر، وهو شخص تم حظر ممتلكاته ومصالحه في الممتلكات بموجب الأمر التنفيذي 14098