الخارجية: فرض عقوبات أمريكية على رئيس مجلس السيادة استخفافٌ بالشعب السوداني

الخرطوم: السوداني

أعلنت حكومة السودان، رفضها واستنكارها للعقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية على رئيس مجلس السِّيادة، القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان.

وقال بيانٌ للناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية، اليوم الخميس، إن القرار يفتقد لأبسط أسس العدالة والموضوعية، ويستند على ذرائع واهية لا صلة لها بالواقع. كما ينطوي على استخفاف بالغ بالشعب السوداني الذي يقف بأسره خلف الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بصفته رمزاً لسيادته وقواته المسلحة، وقائداً جسوراً لمعركة الكرامة ضد عصابات الجنجويد الإرهابية.

وتابع البيان: “من الغريب أن يأتي هذا القرار المشبوه بعد أن خلصت الإدارة الأمريكية إلى أن مليشيا الدعم السريع ترتكب جرائم إبادة جماعية في السودان. لهذا فإن قرار الإدارة الأمريكية، قبيل انتهاء تفويضها بأيام، بفرض عقوبات على القائد العام للقوات المسلحة التي تدافع عن الشعب السوداني في وجه مخطط الإبادة الجماعية، لا يعبر إلا عن التخبط وضعف حس العدالة”.

وقال البيان: “لا يمكن تبرير القرار المعيب بادعاء الحياد، لأنه يعني عملياً دعم من يرتكبون الإبادة الجماعية.

لن يثني هذا القرار غير الأخلاقي، الشعب السوداني في معركته ضد المليشيا الإرهابية، ولن يؤثر في عزيمته ووحدته لاجتثاث ذلك السرطان من أرضه ليعود السودان أقوى مما كان”.