عودة تدريجية لخدمة شبكة زين في ود مدني وولاية الجزيرة

مدني: السوداني

أعلنت الشركة السودانية للهاتف السيار (زين) عن عودة خدمة شبكتها تدريجياً في مدينة ود مدني وأجزاء من ولاية الجزيرة، وذلك بعد جهود كبيرة بذلتها الفرق الفنية لتشغيل عدد من الأبراج التي تغطي حالياً أجزاء من المدينة وأطرافها.

وأكدت الشركة استمرار العمل لتغطية كامل المدينة في الأيام القليلة المقبلة، حيث يجري العمل لتوفير الاحتياجات اللوجستية والوقود لضمان استدامة الخدمة وتوسيع رقعة التغطية وجودتها.

وفي الوقت ذاته، تواصل الفرق الهندسية إجراء أعمال الصيانة للأجهزة والمعدات والمقسم الرئيسى بود مدنى وخطوط الالياف الضوئية والتي تعرضت للتدمير، لضمان استعادة الشبكة بشكل كامل وتحسين جودة الخدمة المقدمة.

وأكدت زين التزامها بتقديم أفضل الخدمات لمشتركيها، رغم التحديات التي تواجهها، وتشكرهم على صبرهم وثقتهم.