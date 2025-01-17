فرض حظر تجوال في جوبا بسبب أعمال العنف ضد السودانيين

جوبا: السوداني

أعلنت حكومة جنوب السودان، عن فرض حظر تجوال على مستوى البلاد من الساعة السادسة مساء اليوم حتى السادسة صباحاً، وإلى حين إشعار آخر، بسبب أعمال الشغب بالعاصمة جوبا.

في وقت ظلت المحال التجارية مغلقة نهار اليوم.

وقال مدير الشرطة بجنوب السودان، إبراهيم بيتر مانوت اليوم، الجمعة، إنّ قوات الأمن عملت على نقل السودانيين إلى مناطق أكثر أمناً لمنع وقوع المزيد من الهجمات.

وأسفرت أعمال العنف التي وقعت مساء الخميس، عن إصابة أربعة أشخاص، حيث نهب الشباب وألحقوا أضراراً بمحلات يملكها سودانيون في عدة أماكن بالعاصمة جوبا.