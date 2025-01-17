أمريكا تنشر معلومات جديدة مصحوبة بالصور بشأن عمليات التدمير والحرق المُمنهج على المباني والمخيمات التي شنّتها مليشيات الدعم السريع في دارفور

واشنطن: السوداني

نشرت الحكومة الأمريكية، معلومات جديدة مصحوبة بالصور، بشأن البنيات والهياكل التي دمّرتها مليشيات الدعم السريع المدمرة في غرب دارفور في العام 2023م عقب الحرب التي شنّتها على الدولة، وأظهرت صور الأقمار الاصطناعية التغييرات الكبيرة على الأرض.

وقال مكتب العدالة الجنائية العالمية: “من المؤكد أن قوات الدعم السريع، أو المجموعات المتحالفة معها، دمرت أو ألحقت أضراراً بنحو 10% من المستوطنات غير العربية المُحتملة في غرب دارفور بين اندلاع القتال في السودان منتصف أبريل 2023 حتى نوفمبر 2023. تقع معظم المستوطنات المدمرة أو المتضررة في مناطق غير عربية تاريخياُ في غرب دارفور وتمثل حوالي 6% من جميع المستوطنات في غرب دارفور. تم تدمير أو إتلاف أكثر من 25,000 مبنى في المستوطنات، مما أثر على ما يزيد عن 130,000 شخص”.

وأوضح أن قوات الدعم السريع والمليشيات المتحالفة معها شنت هجومها على الجنينة في 24 أبريل، وسيطرت بشكل كامل على المدينة في 15 يونيو، ما أسفر عن مقتل الوالي. وتم حرق ما يقرب من 1350 مبنى بين منتصف يونيو 2023 وأواخر أغسطس 2023.

وفي الجنينة، أظهرت الصور أنه تم حرق ما يقرب من 800 مبنى على طول طريق نيالا – الجنينة بين منتصف يناير 2023 ومنتصف أكتوبر 2023. كما أظهرت الصور الأضرار التي لحقت بموقع برنامج الغذاء العالمي.

كما بيّنت صوراً أخرى، التغييرات التي طرأت على مخيم جاما للنازحين، حيث تم حرق ما يقرب من 4400 مبنى بين منتصف يوليو 2023 ومنتصف أكتوبر 2023م. بينما تم حرق 3500 مبنى في مخيم الرياض للنازحين بين منتصف يونيو 2023 ومنتصف يوليو 2023م.

تم حرق ما يقرب من 3300 مبنى من مخيمي كريندلينق الأول والثاني للنازحين بين منتصف يوليو 2023 وأغسطس 2024. كما طال الحريق منطقة المنصورة بين منتصف أبريل 2023 وأوائل مايو 2023م.

وفي منتصف أبريل 2023 وأوائل مايو 2023 تم حرق مباني مخيم الحجاج للنازحين، ومخيم أبو زار للنازحين. كما تم حرق المباني في حي التضامن بين أواخر أبريل 2023 وأواخر مايو 2023.

وعندما سيطرت قوات الدعم السريع والمليشيات المتحالفة معها على سربا في أواخر يوليو. اظهرت الصور، التغييرات التي طرأت على سربا، حيث تم حرق ما يقرب من 1000 مبنى بين منتصف يوليو 2023 وأغسطس 2023.

كما نفّـذت مليشيات الدعم السريع، عمليات قتل جماعي في منطقة ماستيري في أواخر مايو. وأظهرت الصور، التغييرات التي طرأت على ماستيري، حيث تم حرق ما يقرب من 2430 مبنى بين مايو 2023 ويونيو 2024.

التغييرات أيضاً طرأت على مخيم جوكار للنازحين كما بيّنته الصور، حيث حرقت المليشيات ما يقرب من 950 مبنىً بين منتصف مايو 2023 وأوائل أكتوبر 2023م.