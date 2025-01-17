الخارجية السودانية: ما حدث في جوبا للمواطنين السودانيين مجرد سحابة صيف لن تفت من عضدنا لتعزيز ودفع العلاقات الثنائية المتطورة بين البلدين

بورتسودان: السوداني

أعلنت وزارة الخارجية السودانية، عن بالغ قلقها لتصاعد الأوضاع في عاصمة دولة جنوب السودان جوبا وغيرها من المدن جراء الاعتداء الذي استهدف المواطنين السودانيين وممتلكاتهم ومتاجرهم.

وأكدت الخارجية أن هذه الأحداث رافقتها حملات تحريض واسعة على المواطنين السودانيين. وأهابت بجميع أفراد الجالية السودانية المقيمين بجنوب السودان بتوخي الحيطة والحذر.

وقالت الخارجية في بيان لها مساء اليوم: “في هذا السياق نثمن الحكمة التي تبدت في خطاب فخامة الرئيس سلفا كير ميارديت بشأن الأحداث المؤسفة في العاصمة جوبا ودعوته للتهدئة وعدم اللجوء للعنف، ولرد الحقوق عبر السبل المشروعة دون إخلال بحقوق الآخرين، وهي ذات المعاني والقيم التي دعا لها فخامة رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بإعلانه تشكيل لجنة رفيعة المستوي للتحقيق في الأحداث ومحاسبة الجناة وضمان عدم إفلاتهم من العقاب”.

وأضافت: “تود الوزارة أن تشيد بالدور الهام والبنّاء الذي لعبته الأجهزة الأمنية والعسكرية والشرطية بجنوب السودان لضبط الأمن ومنع التفلتات وحماية ممتلكات المواطنين، ونهيب في هذا الصدد بكافة القيادات السياسية والمجتمعية والإعلامية والدينية بجنوب السودان القيام بما تمليه عليهم روابط الجوار والقربى والثقافة المشتركة ببذل الجهود لإعادة الأوضاع لمسارها الطبيعي”.

وشددت على ضرورة التأكيد بأن ما يجمع بين الشعبين والبلدين الشقيقين من تعايش ومحبة متأصلة في النفوس، تدفعنا جميعاً لتفويت الفرصة على الذين يريدون بذر الشقاق والاحتراب والخصومة بين الشعبين الشقيقين. وزادت: “إنّ ما حدث مجرد سحابة صيف لن تفت من عضدنا لتعزيز ودفع العلاقات الثنائية المتطورة بين البلدين”.