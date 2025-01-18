مقتل الطبيب السوداني عبد الرحمن عمر داخل منزله بمدينة واو عقب الأحداث التي شهدتها دولة جنوب السودان ضد السودانيين  

متابعات: السوداني

قُتل الطبيب السوداني، عبد الرحمن عمر مصطفى، داخل منزله بمدينة واو الجنوبية، عقب الأحداث التي شهدتها دولة جنوب السودان، حيث تهجّم عليه عدد من المواطنين وقتلوه وأصابوا عدداً من أفراد أسرته في هجمة ممنهجة ضد الجالية السودانية بجوبا.

ونزح الطبيب عبد الرحمن إلى واو من مدينة ود مدني عقب سقوطها في يد الدعم السريع واستقر بالجنوب ومارس بها مهنته لتقديم خدماته لقطاع واسع من الجنوبيين.

وتأسّفت شبكة أطباء السودان لمقتل الطبيب عبد الرحمن عمر، وحمّلت المسؤولية الكاملة لحكومة جنوب السودان. وقالت: “حكومت الجنوب عجزت عن توفير الحماية لقطاع واسع من السودانيين وحماية ممتلكاتهم، فهم لا ذنب لهم بما يدور الآن بالبلاد”.

وطالبت الشبكة، المنظمات الأممية لتوفير الحماية الكافية للسودانيين من عمليات الاستهداف الممنهجة، ودعت السلطات السودانية لاتخاذ إجراءات عاجلة لحمايتهم وإجلائهم إن لم تتوقف الانتهاكات ضدهم.