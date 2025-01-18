حزب المؤتمر السوداني يدين الاستهداف الممنهج من قبل مليشيا الدعم السريع للبنية التحتية المدنية في السودان

القاهرة: السوداني

أدانَ حزب المؤتمر السوداني، الاستهداف الممنهج من قبل مليشيا الدعم السريع، للبنية التحتية المدنية، “ما يُعد جريمة حرب مدانة بأشد العبارات”.

وقال الأمين السياسي للحزب شريف محمد عثمان: “خلال أسبوعٍ، كثّفت الدعم السريع استخدام المُسيّرات لاستهداف البنية التحتية للكهرباء، ممتدة من مروي إلى القضارف، في هجوم ممنهج يهدف إلى تخريب الاقتصاد الوطني وزيادة معاناة شعبنا”.

‏وأضاف: “هذا الاستهداف تسبب في انقطاع الكهرباء والمياه عن مناطق واسعة في البلاد، مما أدى إلى أزمات حادّة أثّـرت بشكل مباشر على حياة ملايين السودانيين، بالإضافة إلى ذلك، توقفت العديد من التكايا في مدينة أم درمان عن تقديم الطعام للجوعى بسبب هذه الانقطاعات، مما عمّق الأزمة الإنسانية وزاد من وطأة الفقر والجوع”.

ومضى في القول: “لقد أثبتت التجربة على مدى 21 شهراً أن المدنيين هم من يتحمّلون الكلفة الباهظة لهذه الحرب. لذلك، يجب أن نعمل جميعًا على إيقافها وفق أسس عادلة تُنهي المظالم، وتُجبر الضرر، وتُعيد تأسيس الدولة على مبادئ جديدة ترتكز على وجود جيش مهني وقومي واحد”.