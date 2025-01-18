لجنة التحقيق في أحداث (كمبو طيبة) تؤدي القسم اليوم أمام نائب رئيس مجلس السيادة

بورتسودان: السوداني

أدى القسم أمام نائب رئيس مجلس السيادة، مالك عقار، ببورتسودان اليوم، رئيس وأعضاء لجنة التحقيق في الأحداث التي وقعت مؤخراً بكمبو طيبة بولاية الجزيرة، استناداً على القرار الصادر من رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن، عبد الفتاح البرهان، بتكوين اللجنة.

وأكد رئيس اللجنة ياسر بشير البخاري مساعد أول النائب العام لجمهورية السودان، في تصريح صحفي، أن اللجنة ستباشر أعمالها فوراً باستجواب الشهود وسماع أقوالهم وجمع البينات، والوقوف على كل الأسباب والظروف والملابسات التي أدت الى الأحداث، وحصر الخسائر، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لإنفاذ القانون، مشيراً إلى أن الأجهزة العدلية والنظامية ستعمل على إحقاق الحق، وبسط سيادة القانون.