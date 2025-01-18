مازيمبي الكونغولي يهزم هلال أم درمان (4-0) في دوري أبطال أفريقيا

متابعات: السوداني

خسر فريق الهلال أم درمان بنتيجة (4-0) أمام فريق مازيمبي الكونغولي بنتيجة عصر اليوم، في ختام منافسات دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا.



سجل رباعية مازيمبي (جين ضيوف وإبراهيما كيتا وميرسي نجيمبي وسليمان شايبو) في الدقائق 21 و29 و58 و89.

بهذه النتيجة يحتل فريق مازيمبي المركز الرابع (الأخير) في المجموعة الأولى، برصيد 5 نقاط، من فوز واحد و3 هزائم وتعادلين.

أما الهلال السوداني فحافظ على صدارة المجموعة ب 10 نقاط، جمعها من 3 انتصارات وتعادل وحيد وخسارتين.

كما تأهل معه مولودية الجزائر بعد تعادله اليوم أمام يانج أفريكانز التنزاني سلبيا، ليصل إلى 9 نقاط محتلا المركز الثاني، مقابل 8 نقاط ليانج أفريكانز.