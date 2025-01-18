شبكة أطباء السودان: مقتل شخصين وإصابة 11 آخرين في قصف صاروخي على أم درمان

الخرطوم: السوداني

قُتل شخصان وأصيب 11 آخرون جراء القصف الصاروخي المتعمد على أحياء محلية كرري بمدينة أم درمان مساء اليوم السبت.

وأدانت شبكة أطباء السودان في بيانٍ، اليوم السبت، عمليات القصف المتعمد على الأحياء ومواقع تجمعات المدنيين، مما أحدث خسائر بشرية وإصابات بين النساء والأطفال.

وأكدت الشبكة، أنّ استهداف الدعم السريع للمرافق المدنية هو تمادٍ في انتهاكاتها وتوجيهها لعملياتها العسكرية نحو صدور المواطنين ومرافقهم المدنية بدلاً من المرافق العسكرية، مما يزيد من الخسائر البشرية في منطقة أصبحت ملاذا لمئات الآلاف من المدنيين.