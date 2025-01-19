الإعلان في العاصمة الموريتانية نواكشوط عن فوز فخامة الرئيس «الحسن واتارا» بجائزة إفريقيا لتعزيز السلم 2025

أعلن المؤتمر الإفريقي لتعزيز السلم في العاصمة الموريتانية نواكشوط عن فوز فخامة السيد الحسن واتارا، رئيس جمهورية ساحل العاج، “بجائزة إفريقيا لتعزيز السلم2025” وسيتم تسليم هذه الجائزة الدولية الهامة رسميًا خلال الجلسة الافتتاحية للملتقى الدولي الخامس للمؤتمر الإفريقي لتعزيز السلم، الذي سيعقد بالشراكة بين الحكومة الموريتانية ومنتدى أبوظبي للسلم في العاصمة نواكشوط أيام: 21 و22 و23 يناير 2025 تحت الرعاية السامية لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني.

وتهدف جائزة تعزيز السلم في إفريقيا، إلى تكريم الشخصيات و المؤسسات والهيئات التي ساهمت بشكل ملحوظ في تعزيز وحفظ وصيانة السلام في إفريقيا وفي هذا السياق كرم المؤتمر الإفريقي لتعزيز السلم في الدورات السابقة لجائزة تعزيز السلم شخصيات بارزة مثل السيد محمد بازوم رئيس النيجر في دورة 2022 و السيد محمد بخاري رئيس نيجيريا في دورة2023 و السيد آداما بارو رئيس غامبيا في دورة 2024.

وفي دورة هذا العام 2025، قررت اللجنة العليا للجائزة بإجماع أعضائها تكريم فخامة السيد الحسن واتارا تثمينا لجهوده في تعزيز ثقافة الحوار والمصالحة في إفريقيا و اعترافا بدوره الإستثنائي في فترة قيادته للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) في إدارة الأزمات الإقليمية، من خلال تعزيز الحوار والمصالحة ومبادرات الوساطة، هذا فضلا عن النموذج الفريد الذي أرساه للمصالحة الوطنية في ساحل العاج.

وفي هذا السياق أكد سعادة الشيخ المحفوظ بن بيه، المنسق العام للمؤتمر الإفريقي لتعزيز السلم “أن التزام فخامة الرئيس الحسن وتارا بالقيم الإنسانية المشتركة ودعمه الثابت للحلول السلمية في منطقة غرب إفريقيا ومساهماته الكبيرة في جهود بناء السلام في إفريقيا هو ماجعل اللجنة العليا لجائزة إفريقيا لتعزيز السلم تختاره بالإجماع في دورة الجائزة لعام 2025”.