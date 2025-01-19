صحة القضارف: وصلنا للمرحلة شبه الصفرية فى تراجع الأوبئة

القضارف: الطيب علي

كشف مدير عام وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بولاية القضارف د. أحمد الأمين آدم، عن تراجع الأوبئة بشكل كبير حالياً.

وقال لـ(السوداني): وصلنا للمرحلة شبه الصفرية في الأوبئة والأمراض، بينما أعلن عن ارتفاع القدرة الاستيعابية للغسيل بمستشفى الكلي إلى 340 حالة عوضاً عن 180 حالة سابقاً.

وارجع في تصريح لـ(السوداني) انحسار الأوبئة للتدخلات والجهود الكبيرة لوزارة الصحة والشركاء، وكشف عن التوسع في الخدمات الصحية المقدمة خاصةً مع تزايد الضغط على القطاع الصحي بدخول النازحين من الولايات الأخرى، مشيراً إلى إضافة 150 سريراً لمستشفى القضارف التعليمي خلال الفترة الماضية، إلى جانب التطوير في العناية المكثفة، كما تمت معالجة مشكلة جراحة العظام وتوفير الأجهزة والمعدات والمستهلكات الطبية لمختلف الأقسام والتخصصات خاصة مرضى الكلى، فضلاً عن توفير الكثير من الأصناف الدوائية، إضافة لمعالجة النازحين مجاناً.

وقال إن الولاية استوعبت خلال الفترة الماضية أعداداً كبيرة من النازحين من ولايات الجزيرة وسنار وصلت لنحو 3 ملايين شخص في محليات الولاية المختلفة، منهم حوالي 150 قرية من شرق الجزيرة بعدد يصل الى نحو 500 ألف نسمة.

مشيراً إلى أن المجتمع في القضارف قدم ما يستطيع الى جانب الحكومة والشركاء، خاصة ان هناك الكثير من أصحاب الأمراض المزمنة والأطفال الذين يحتاجون للعلاج.

كما نوه لوجود 60 عيادة جائلة، إضافةً إلى المراكز الصحية التي قامت الوزارة بتقويتها ودعمها بالتعاون مع الشركاء من المنظمات والجهات الأخرى.