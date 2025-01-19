تجاوز عدد القتلى 600 شهيد.. الدعم السريع تواصل عمليات القتل والتهجير والنهب بريفي أبو قوتة

متابعات: السوداني

واصلت مليشيا الدعم السريع لثلاثة أيام متتالية، هجماتها على قرى ريفي أبو قوتة التي تفوق 140 قرية؛ حيث هاجمت قرى (الكتير العوامرة، الاريك، الزهراب، السواجير، الطيّار والشقياب)، وأدّت الهجمات إلى مقتل المواطن آدم علي الزبير حاج أحمد المحبوب بعد أن نهبت أكثر من مائة بقرة من ماشيته؛ وارتقى عدد من الشهداء بقرية “الطيّار” لم يتم رصدهم.

وقال شهود عيان تحدثوا لمؤتمر الجزيرة، إن المليشيا تفرض فديات مالية على سكان كل قرية من ريفي أبو قوتة بواقع خمسة إلى ثمانية ملايين شهرياً تحت دعوى حمايتهم، يتم تحويلها من المغتربين، وتقوم بالمقابل بنهب الثروة الحيوانية الكبيرة بالمنطقة، رغم أنها تفرض على المواطنين إطعامهم.

يُذكر أنّ عدد الشهداء الذين سقطوا بريفي أبو قوتة وحدها تجاوز 600 شهيد منذ اجتياح المليشيا لولاية الجزيرة.