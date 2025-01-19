فيديو.. لجنة مقاومة امتداد شمبات الأراضي: نحن أبناء ديسمبر المجيدة رفقة الجيش في مقدمة صفوف عمليات تحرير بحري من دنس المليشيا

بحري: السوداني

أعلنت لجنة مقاومة امتداد شمبات الأراضي، ان المستنفرين من أبناء ثورة ديسمبر المجيدة، رفقة القوات المسلحة، كانوا في مقدمة الصفوف في عمليات تحرير بحري (محور الموت) بقيادة الرائد البطل حامد عثمان، يحررون الجزء الشرقي من حي شمبات الأراضي وحي الصافية لتطهير بحري من دنس مليشيات الجنجويد الإرهابية.

وأكدت لجنة شمبات الأراضي، أنهم يتحرّكون بثبات وقوة لفك الحصار عن سلاح الإشارة والقيادة العامة لقوات الشعب المسلحة.

وقالت في بيان لها: “نحن أبناء ديسمبر، حي الله الرجال، حي الله الأبطال، ندعو لهم بالحفظ ولجيشنا بالنصر ولعدوّنا بالهلاك والدمار والفناء”.