فيديو.. انفجار مُسيّرة يسبب حريقاً بمحطة كهرباء دنقلا

كتبت: ابتهاج متوكل

قالت شركة كهرباء السودان القابضة، إن سبب حريق محطة دنقلا التحويلية فجر اليوم، هو انفجار طائرة مُسيّرة، وتسبب ذلك في انقطاع التيار في عدة مواقع نتيجة لهذا الهجوم.

يُـذكر أنّ مليشيا الدعم السريع خلال الأسبوعين الماضيين، صارت تستهدف محطات الكهرباء في مُدن السودان المختلفة (مروي، القضارف ودنقلا)، بقصد تصعيد المعاناة على الشعب في المناطق الآمنة.

وأضافت كهرباء السودان في بيان لها: “نطمئن المواطنين الكرام أن الفريق الفني من مهندسين وفنيين وعمال في موقع الحدث لتقييم الأضرار والعمل على إصلاحها فى اسرع وقت ممكن”.