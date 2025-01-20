والي القضارف يصدر قراراً ولائياً بتكوين لجنة الاستنفار والمقاومة الشعبية بالولاية

القضارف: الطيب علي

أصدر والي القضارف المكلف، الفريق الركن محمد أحمد حسن أحمد، قراراً ولائياً بتكوين لجنة الاستنفار والمقاومة الشعبية بالولاية من اللواء ركن (م) طارق أحمد عكام رئيساً، واللواء ركن (م) عمر محمد محمد مصطفى نائباً للرئيس، والعميد شرطة (م) عثمان آدم الدومة، والسيد إبراهيم محمد إبراهيم مقرراً ورؤساء لعدد من اللجان المنبثقة من اللجنة.

وتتمثل مهام واختصاصات اللجنة في تنسيق جهود الاستنفار والمقاومة الشعبية بالولاية والمركز وقيادة القوات المسلحة وتعبئة وتنظيم طاقات وموارد المجتمع في حالة السلم والحرب بما يحقق الغرض من الاستنفار وترشيد الموارد المالية والعينية وتوجيهها لنجاح الاستنفار ورعاية المستنفرين بالتنسيق مع الجهات المختصة لضمان حسن الاستفادة منهم في المجهود الحربي وتنمية الشعور الوطني وغرس روح المقاومة الشعبية وسط المستنفرين، إلى جانب عدد من المهام الأخرى.

كما أصدر والي القضارف، قراراً ولائياً بتكوين الهيئة الشعبية لإسناد الاستنفار والمقاومة الشعبية بالولاية من الآتية أسماؤهم والي ولاية القضارف مشرفاً، والسيد كرم الله عباس الشيخ رئيساً، والسيد محمد يوسف عبد اللطيف نائباً للرئيس، والسيد أسامة درزون مقرراً، والسيد السر أبوشمة عضواً، والسيد كمال حسن محمود عضواً، والسيد أحمد عبد اللطيف البدوي عضواً، والسيدة نجاة أحمد محمد عضواً، والسيد عبد الله جمال الدين تكرون عضواً، والسيد فتح الرحمن عوض السيد عضواً.

وتتمثل مهام واختصاصات الهيئة في الإشراف على لجنة الاستنفار والمقاومة الشعبية بالولاية واستقطاب الدعم المادي والإشراف عليه لتنفيذ وإنجاح برامج المقاومة الشعبية في كافة الأنشطة.