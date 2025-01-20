القضاء على أكثر من (680) عنصراً من المليشيا ومرتزقتها الأجانب في المثلث الحدودي مع ليبيا

دارفور: السوداني

أعلنت القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح، أنهم رفقة القوات المسلحة تمكّنوا من التصدي لمحاولات يائسة من مليشيا الجنجويد ومرتزقتها، الذين سعوا لإعادة تنظيم صفوفهم بعد الهزائم المتتالية ومحاولة استعادة طرق إيصال إمدادات عسكرية ووقود لقواتهم المحاصرة في إقليم دارفور، ولكن القوات كانت لهم بالمرصاد.

وأسفرت المواجهة عن القضاء على أكثر من 680 عنصرًا من مليشيا الجنجويد ومرتزقتها الأجانب، وتدمير 37 آلية عسكرية، والسيطرة على ما يفوق الـ65 آلية أخرى بحالة ممتازة ومجهزة بأحدث العتاد. في وقت تشتت المرتزقة في المثلث الحدودي، ولاذ بعضهم بالفرار عائدين إلى الأراضي الليبية، بينما لجأ آخرون إلى دولة تشاد.

وقال المقدم أحمد حسين مصطفى، المتحدث الرسمي باسم القوة المشتركة: “بدأت المعركة مع المتحرك الأول في منطقة بئر مرقي عندما حاولت مليشيا الجنجويد التسلل من الحدود الليبية باتجاه مثلث الحدود الدولية السودانية-الليبية-التشادية، في محاولة يائسة لكسر الحصار الذي فرضته قواتنا على المليشيا في إقليم دارفور. جاء هذا التحرك بعد سيطرتنا الكاملة على مثلث الحدود الدولية، ومنطقة الصحراء الكبرى، ووادي هور، مما أدى إلى قطع جميع خطوط الإمداد عن المليشيا الإرهابية، وهذه القوات المرتزقة، المدربة والمزودة بالسلاح الإماراتي، كانت تُعد لها دولة الإمارات منذ شهور في شرق ليبيا لشن مثل هذه العمليات العسكرية ولرفد المليشيا بمزيد من القوة كرمق أخير لإنقاذ موقف مليشيا الدعم السريع المهزوم عسكرياً في جميع محاور القتال في السودان، لكنها لم تدرك أن قواتنا كانت على أهبة الاستعداد ومستيقظة. بفضل الرصد الاستخباراتي الدقيق لتحركاتهم، تمكنت قواتنا من إحباط المحاولة التسللية بشكل كامل. وتم التصدي لهذه القوات بكمين مُحكم وقضت على هذه القوة، ومنعها من تهريب الأسلحة والمُـؤن والوقود عبر هذا المتحرك، وإلحاق هزيمة قاصمة بهم”.

وأضاف في بيان مساء اليوم: “في الوقت ذاته، حاولت مليشيا الجنجويد تنفيذ هجوم تشويشي من الجنوب، انطلاقًا من مدينة مليط باتجاه مناطق سيطرة قواتنا في دري شقي وجبل ماو التي سيطرنا عليها مؤخراً. ولكن كانت قواتنا يقظة تمامًا وتصدت للهجوم ببسالة نادرة. وبعد معركة شرسة، تم القضاء على أكثر من 270 عنصرًا من المليشيا، وتدمير حوالي 24 آلية عسكرية، والسيطرة على 13 آلية أخرى بحالة سليمة ومجهزة تسليحًا متنوعًا. إنّ النتائج الإجمالية لهذه العمليات العسكرية والملاحم البطولية تؤكد مَــدَى قوة وصلابة قواتنا المشتركة. لقد تَـمّ القضاء على أكثر من 870 عنصرًا من مليشيا الجنجويد ومرتزقتها، وتدمير 70 آلية عسكرية، والسيطرة على ما يزيد عن 85 آلية بحالة ممتازة. كما أن فلول المليشيا قد أُجبرت على الهروب نحو مليط، حيث تواصل قواتنا مطاردتهم لتطهير كامل المناطق التي حاولوا التسلُّل إليها”.