جنوب السودان: 16 مواطنا سودانيا قتلوا في اضطرابات بالبلاد الأسبوع الماضي

جوبا: رويترز

قالت الشرطة في جنوب السودان يوم الاثنين إن 16 مواطنا سودانيا قتلوا في أعمال شغب الأسبوع الماضي بسبب مزاعم عن مقتل أشخاص من جنوب السودان في ولاية الجزيرة السودانية.

واندلعت أعمال الشغب في جوبا عاصمة جنوب السودان وأماكن أخرى في البلاد يومي الخميس والجمعة، حيث أبدى المتظاهرون غضبهم إزاء عمليات القتل في الجزيرة.

وندد الجيش السوداني بما سماه “الانتهاكات الفردية” في الجزيرة.

وقالت الشرطة الوطنية في جنوب السودان في بيان “وردت أنباء عن مقتل 16 مواطنا سودانيا في أربع ولايات”. وقال البيان إن الشرطة ستواصل دورياتها في الأسواق والمناطق السكنية لحماية المواطنين السودانيين.

وقال جيش جنوب السودان في بيان منفصل إنه تم اعتقال ما لا يقل عن 24 مشتبها به وسيتم توجيه الاتهامات بمجرد الانتهاء من التحقيقات.