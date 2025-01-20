مذكرة احتجاجية من اتحاد أصحاب العمل بالقضارف للوالي بسبب مضاعفة الرسوم في ميزانية 2025

القضارف: الطيب علي

يعتزم اتحاد أصحاب العمل بولاية القضارف الدفع بمذكرة لحكومة الولاية، احتجاجاً على ما أسماه الرسوم الباهظة وغير المحتملة التى تضمنتها ميزانية العام ٢٠٢٥م، فضلاً عدم مشاورته في إعداد الموازنة.

وشدد الأمين العام لاتحاد أصحاب العمل خلال اجتماع التأم اليوم باتحاد الغرف التجارية في القضارف على تلافي ما حوته الميزانية من خلل في الرسوم التي وصفها بغير المعقولة، والتي ارتفعت لبعض القطاعات على سبيل المثال من 30 الفاً إلى 300 ألف جنيه.

وأكد أن لجنة أصحاب العمل ستجلس مع والي القضارف المكلف الفريق ركن محمد أحمد حسن لتدارك ذلك الخلل.

ونوه إلى أنهم دفعوا في وقت سابق بخطابات لمكتب الوالي إلى جانب المدير التنفيذي لبلدية القضارف حول مشاورتهم في الميزانية دون حصولهم على أي استجابة. وأضاف أنه بناءً على احتياجات الغرف المتخصصة، دعا اتحاد أصحاب العمل كافة الغرف لاجتماع جرى فيه نقاش مستفيض بعدم تصعيد الأمر بطرق تضر بمصلحة أمن الولاية او المواطن او الحكومة.

كما ناقش الاجتماع، السلبيات التي صاحبت إجازة الميزانية، إضافةً لسلبيات ما تم تنفيذه بعد إجازة الميزانية ديوانياً، علماً بأن الولاية منذ إنشائها، درجت على مشاركة أصحاب المصلحة في إعداد الميزانية، مشيراً إلى انه قبل قيام المجالس التشريعية كانت النقابات والاتحادات تتناقش مع وزارة المالية لتحديد الرسوم بالتراضي وتقوم هذه الجهات بمساعدة الجهاز التنفيذي في تحصيل الإيرادات.

وأكد أن كافة الرسوم التي فُـرضت في الميزانية لا تناسب مع الزيادة الطبيعية للتضخم والزيادة الطبيعية للخدمات التي تقدمها الإدارات المختصة سواء كانت ولاية أو محلية، لافتاً إلى أن اي رسم يدفع مقابل خدمات، لا بد أن يوازي مع ما يقدم من خدمات.

كما اشار إلى أن الجهة التي اقترحت الرسوم لم تستصحب الوضع الاقتصادي للولاية أو وضع الحرب الاقتصادي واستقبال الولاية للنازحين ولا حتى الوضع الذى يتطلبه دعم القوات المسلحة في حرب الكرامة.