مالك عقار يوجه بمراجعة صرف مرتبات موظفي الدولة المؤيدين لمليشيا الدعم السريع

بورتسودان: السوداني

وجه نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي، مالك عقار، بالإسراع في مراجعة صرف مرتبات موظفي الدولة المؤيدين والمتعاونين مع مليشيا الدعم السريع الإرهابية المتمردة، وإيقاف مرتب كل من يثبت تورطه مع المليشيا من موظفي الدولة.

وشدد عقار لدى لقائه بمكتبه اليوم، وزير العمل والإصلاح الإداري أحمد علي عبد الرحمن، على أهمية دراسة تقرير اللجنة المكونة لهذا الأمر وإحكام التنسيق بين وزارات “المالية، العدل، العمل والحكم الاتحادي”، فضلاً عن جهاز المخابرات العامة.

من جانبه، أوضح وزير العمل والإصلاح الإداري أن الاجتماع تناول أداء الوزارة خلال الفترة الماضية وتوصيات ورشة العمل والاصلاح الإداري التي تصب في إصلاح الخدمة المدنية وإعادة إعمار ما دمرته الحرب بعد تحرير مدن السودان وتعزيز الأمن والاستقرار.

وأشار إلى أن رئيس مجلس السيادة، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، وجه بعقد المؤتمر الاقتصادي لمناقشة دور الخدمة المدنية في الإصلاح الإداري ودور مكاتب الاستخدام في معاش الناس ودراسة مبررات الشركات في فصل العاملين.