البرهان يقف على أوضاع المواطنين في أم درمان

أم درمان: السوداني

وقف رئيس مجلس السيادة، القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، على أوضاع المواطنين بمدينة أم درمان بعد انقطاع خدمات الكهرباء والمياه بالمنطقة جراء استهداف المليشيا لمحولات الكهرباء بسد مروي ومشروعات البنية التحتية.

وقال إعلام مجلس السيادة: “احتشد مواطنو أم درمان لاستقبال البرهان، معبرين عن رفضهم واستنكارهم للعقوبات الأمريكية ضد رئيس مجلس السيادة، باعتبار أن استهدافه هو استهدافٌ للسودان ورمز سيادته. مؤكدين وقفتهم الصلبة مع القوات المسلحة حتى يتم دحر التمرد الغاشم”.

وطمأن البرهان، مواطني أم درمان بقرب انجلاء الأزمة، مؤكداً أن َانتصارات القوات المسلحة ستتواصل حتى تطهير كل شبر دنسته المليشيا الإرهابية.