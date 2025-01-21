بعد دخول الجيش.. العثور على جثة جندي أوكراني في ود مدني

بعد أكثر من 500 يوم من الصراع في السودان بين الجيش بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، تتوالى التصريحات حول تورط أطراف دولية في الحرب.. يعتقد خبراء أن النزاع يتجاوز الحرب الأهلية ليصبح ساحة تنافس دولي، حيث تُعتبر القوات الأوكرانية من أبرز الأطراف المتدخلة، بحسب تقارير إعلامية وتصريحات رسمية. هذا التدخل يُظهر بوضوح الصراع متعدد الأبعاد على الأرض السودانية، الذي تُسير أحداثه قوى خارجية عبر قادة محليين.

جنود أوكران في ود مدني

في نفس السياق، تداولت وسائل التواصل الإجتماعي مؤخرا، صورا لجثة جندي أوكراني في ود مدني بعد تحرير المنطقة من قبل قوات الجيش السوداني.

كما ذكر أيضا، أن الجندي الأوكراني كان من مشغلي المسيرات الإنتحارية، ضمن صفوف قوات الدعم السريع، هذا وتكتمت السلطات السودانية عن الأمر، وفتحت بوابات التواصل مع الجهات الأوكرانية لتوضيح حقيقة دعم القوات الأوكرانية لميليشا الدعم السريع.

في سياق متصل، خرج السفير الأوكراني في السودان، ميكولا ناهورني، لينفي أي شكل من أشكال الدعم المقدم من بلاده لقوات الدعم السريع. وصف السفير الحملة الإعلامية التي انتشرت في بعض المواقع السودانية عن دور أوكرانيا المزعوم في الحرب بالسودان بأنها “ادّعاءات استفزازية ومفبركة”. وأكّد ناهورني أن هذه “الحملة” تمثل امتدادًا للحرب غير المبررة التي تشنها روسيا على أوكرانيا، حيث أن تأثيرها يمتد ليدخل في بقاع مختلفة من العالم، بما في ذلك السودان، واعتبر أن الهدف منها هو تشويه صورة أوكرانيا في الإعلام السوداني والعالمي.

تجدر الإشارة إلى أن تصريحات السفير جاءت بعد سلسلة من التصريحات الرسمية من بعض المسؤولين الأوكرانيين التي تتحدث عن دعم كييف لقوات الدعم السريع بالمسيرات والمقاتلين والخبراء.

تناقض التصريحات

وبحسب المصادر، فقد جاءت تصريحات السفير الأوكراني الأخيرة، كمحاولة لتصحيح ونفي ما نشره المتحدث الرسمي باسم سلاح الجو الأوكراني إيليا يفلاش، في السابع من يناير الجاري، عبر صفحته على فيسبوك، بأن مدربي ومشغلي الطائرات بدون طيار من القوات المسلحة الأوكرانية يقدمون الدعم لقوات الدعم السريع بدعوة شخصية من حميدتي.

وبحسب ما نشره يفلاش فإن: “روسيا تحاول تصوير الجيش الأوكراني على أنه غير محترف، ويعتمد كليا على الإمدادات الغربية. لكن الحقائق تتحدث عن نفسها: إن القوات المسلحة الأوكرانية هي الجيش الأكثر خبرة ومهارة في المعارك في أوروبا”. مضيفاً بأن المدربون ومشغلو المسيّرات الأوكرانيون مطلوبون في جميع أنحاء العالم، وأكد أن كييف ملتزمة بأكثر من 30 عقدا عسكرياً في أفريقيا، والسودان هو أحد هذه الدول، وتحديداً مع قوات الدعم السريع المتمردة تحت قيادة محمد حمدان دقلو. حيث ينشط هناك المدربون الأوكران وينقلون خبرتهم.

وفقًا للباحث في الشؤون السودانية، أحمد عباس، فإن فرض الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على قائد الجيش الفريق أول البرهان، جاء كجزء من الدعم والمساعدة لقوات الدعم السريع. ويشير عباس إلى أن واشنطن ارتكبت خطأً في الاعتماد على هذه القوات في بداية الصراع، حيث زودتها بالسلاح عبر الإمارات العربية المتحدة بالإضافة إلى فرنسا، وذلك وفقًا لما أفادت به منظمة العفو الدولية.

كما ذكر عباس أن الأوكرانيين بدأوا في التبرؤ من قوات الدعم السريع؛ ونفي دعمهم لـ”حميدتي” بعد فشلهم في تحقيق نتائج ملموسة على الأرض خلال المعركة.

وبهذا الصدد، قامت منظمة العفو الدولية بتوجيه اتهامات مباشرة لفرنسا بتزويد قوات الدعم السريع بتكنولوجيا حديثة يتم دمجها بالمدرعات وناقلات الجنود التي تصل للميليشيات المتمردة عبر الحدود مع تشاد، وقامت المنظمة بدعوة فرنسا للالتزام بقرار مجلس الأمن الذي يحظر التسليح في إقليم دارفور السوداني.

يذكر أن قوات الدعم السريع كثفت مؤخرًا من هجماتها على أهداف عسكرية وغيرها مدنية في مختلف الولايات السودانية، وكان أخرها يوم الثلاثاء حيث قامت قوات الدعم السريع باستهداف متحرك الصياد باستخدام ثماني طائرات مسيرة في ولاية شمال كردفان. وقد أشار شهود عيان إلى أن الدفاعات الأرضية تمكنت من التصدي لهذه الطائرات، مما حال دون وقوع أي خسائر، مايؤكد تواجد قوات داعمة للميليشا.