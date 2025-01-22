زين تواصل جهودها وتنجح في تشغيل محطات تغطية جديدة داخل ود مدني

ود مدني: السوداني

نجحت شركة زين في تشغيل عدد من محطات التغطية، في مدينة ود مدني باستخدام تقنيات الجيلين الثالث والرابع.، وذلك ضمن مساعيها لتعزيز خدماتها في مختلف أنحاء السودان، حيث تواصل الفرق الفنية التابعة لزين عملها الدؤوب.

وساهم هذا الإنجاز في استعادة المواطنين لتواصلهم مع ذويهم داخل السودان وخارجه، بالإضافة إلى تسهيل استخدام الإنترنت بشكل مريح وسريع.

وفي إطار التوسع المستمر، تعمل زين بقوة لإدخال مدن وقرى جديدة ضمن نطاق تغطيتها، حيث من المتوقع أن تدخل منطقتا الشبارقة وفداسي الخدمة في القريب العاجل، بما يعكس التزام الشركة بتلبية احتياجات مشتركيها في مختلف المناطق.

تؤكد زين على استمرار جهودها لتحسين وتجويد خدماتها، بما يسهم في تعزيز التواصل وتوفير تجربة اتصالات مميزة لجميع عملائها في السودان.