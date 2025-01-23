الجيش: المليشيا تحرق مصفاة الخرطوم للنفط في الجيلي

الخرطوم: السوداني

قالت القوات المسلحة السودانية، إن مليشيا الدعم السريع الإرهابية عمدت صباح اليوم إلى إحراق مصفاة الخرطوم بالجيلي، في محاولة يائسة لتدمير بنيات السودان، بعد أن يئست من تحقيق أوهامها بالاستيلاء على مقدراته وأرضه.

وأضافت في بيان لها: “يكشف هذا التصرف الحاقد مدى إجرام وانحطاط هذه المليشيا قيادةً وأفراداً ومُساندين، ويُوضِّح بجلاء مدى ضلوعها في ارتكاب كل أنواع الجرائم والانتهاكات غير المسبوقة في تاريخ الحروب بحق المواطن السوداني وممتلكاته، الأمر الذي يزيدنا عزماً على مُلاحقتها في كل مكان حتى نُطهِّر كل شبر من رجسهم ودناءتهم، ولنتفرّغ بعدها بعون الله لإعادة إعمار كل ما دمّرته أياديهم الآثمة بهذا البلد وشعبه”.