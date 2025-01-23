لجنة أمن ولاية الخرطوم تعقد اجتماعها في البوّابة الحدودية مع ولاية نهر النيل

أم درمان: السوداني

انتقلت لجنة تنسيق أمن ولاية الخرطوم برئاسة والي الخرطوم، أحمد عثمان حمزة وبكامل عضويتها، لعقد اجتماعها الدوري في مقر البوابة الشمالية عند حدود الولاية مع ولاية نهر النيل.

وقال الوالي إن الزيارة وإقامة الاجتماع في موقع البوابة يأتي تأكيداً لدورها في خُطة تأمين الولاية

كنقطة مُهمّة يوجد فيها تمثيلٌ لكل الأجهزة الأمنية لرصد كل المُخالفات وضبط المسروقات والعُملة وتهريبها خارج الولاية وضبط المتسللين والمتعاونين مع المليشيا.

وأضاف الوالي أنه سيتم تزويد البوّابة بمداخل ومخارج إلكترونية، ومع ذلك ستكون هناك مرونة في التعامل مع البضائع التجارية التي يحتاجها المواطن بعد مطابقتها للمواصفات.

وكشف عن مشروع خدمي متكامل مرافق للبوابة، يضم مواقف سيارات ومحطة وقود واستراحة ومطاعم ومسجداً، فضلاً عن إسهامها في تطوير المنطقة التي تقع حولها، فيما اكتملت محطة المياه التي تغذي المنطقة.

في السياق، انعقد اجتماع لجنة تنسيق شؤون أمن ولاية الخرطوم بمقر البوّابة، ووقف الاجتماع على الموقف الجنائي والأمني بالولاية، حيث انخفضت البلاغات الجنائية بنسبة 50%، كما استمع الاجتماع إلى تقرير حول حادثة السرقات الجماعية للموبايلات التي تمت في أحد المواقع أثناء عملية شحنها، حيث تم فتح 10 بلاغات تقدم بها أصحاب الموبايلات ويجرى التحري لكشف السرقة.

اللجتماع طالب كذلك بالتحسب لتسلل المتعاونين مع المليشيا كلما توسعت الرقعة الأمنية، وعلى المواطنين الإبلاغ عن المشتبه فيهم.

كما طالب الاجتماع بالتشدد في محاربة الظواهر السالبة والممارسات المرتبطة بها وتفعيل عمل الشرطة العسكرية لضبط المواتر المخالفة.

وأمّن الاجتماع على تقديم مزيدٍ من الدعم الأمني والخدمي لمحلية بحري باعتبار أنها تشهد توسعاً مضطرداً في المناطق الآمنة بعد تطهيرها من التمرد. وقف على العمليات الأمنية الناجحة التي نفذتها الخلية الأمنية بالقبض على خليتين نائمتين تعملان مع العدو وعصابة متخصصة في النهب والسرقات.