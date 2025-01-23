مشاركة 4 آلاف معلم في تصحيح امتحانات الشهادة السودانية

بورتسودان: السوداني

كشف الأمين العام للنقابة العامة لعمال التعليم بالسودان طارق محمود، عن مشاركة 4 آلاف معلم ومعلمة في عملية التصحيح من كافة ولايات السودان يحتاجون لـ40 مركزا للسكن و12 مركزا لتصحيح المواد، مشيراً إلى تنسيقهم مع إدارة الامتحانات ووزارة التربية والتعليم بولاية نهر النيل منذ السابع عشر من الشهر الجاري، مشيداً بتجاوبهم وسعيهم في توفير بيئة مناسبة للمعلمين والمعلمات المشاركين في التصحيح والكنترول.

وترأس وزير التربية والتعليم المكلف أحمد خليفة عمر ببورتسودان اليوم، اجتماع اللجنة الفنية لامتحانات الشهادة الثانوية المؤجلة، واستعرض الاجتماع، تقرير سير وموقف الامتحانات، واطمأن على الترتيبات والاستعدادات لمرحلتي التصحيح والكنترول.

وقدم الوزير شرحاً لسير مراحل الامتحانات، مشيراً إلى استلام أوراق الإجابة وبدء مرحلة تفريغها بمشاركة 300 معلم ومعلمة، متوقعاً الفراغ منها نهاية الأسبوع المقبل لتبدأ بعدها مرحلة وضع الكود على أوراق الإجابة والتي سيشارك فيها 800 معلم.

وأشار الوزير الى أهمية الاستعداد لمرحلة التصحيح التي يشارك بها معلمون ومعلمات من كافة ولايات السودان، مشدداً على ضرورة تهيئة البيئة المناسبة لهم من حيث السكن ومراكز التصحيح، مشيداً بجهود ولاية نهر النيل ووزارة التربية والتعليم بها في هذا الجانب ومساهمتها في توفير مقر إدارة الامتحانات والكنترول.