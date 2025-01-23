اجتماعٌ مهمٌ لبنك السودان لتسهيل أعمال وأنشطة برنامج الغذاء العالمي وعُمّــال الشحن

بورتسودان: السوداني

قال نائب محافظ بنك السودان المركزي، أحمد محمد عثمان، إنه تم تحدد مبلغ 100 مليون جنيه سوداني لأربعة بنوك تجارية لتباشر عملها من داخل هيئة الموانيء البحرية السودانية لصرف استحقاقات عُمّــال الشحن والتفريغ وتذليل كافة العقبات المالية الخاصة بالسفن والبواخر في الميناء.

وأوضح محافظ البنك، عقب اجتماع خاص عُقد اليوم، بتسهيل أعمال وأنشطة برنامج الغذاء العالمي بالعاصمة المؤقتة بورتسودان، أن الاجتماع ناقش جملة من الموضوعات، على رأسها توفير العملة المحلية لتيسير عمليات الشحن والتفريغ للبواخر التي تحمل المؤن والمواد الإغاثية للسودان.

وترأس عضو مجلس السيادة الانتقالي، مساعد القائد العام للجيش، الفريق إبراهيم جابر إبراهيم، الاجتماع الذي خصص لتوفير النقد المحلي والسيولة اللازمة لتسيير أنشطة برنامج الغذاء.

ولفت نائب محافظ المركزي السوداني، إلى أن لبرنامج الغذاء العالمي إسهامات كبيرة في توفير المواد الغذائية للعالقين في المناطق غير الآمنة بالسودان، فضلاً عن توفير كميات كبيرة من الأدوية والمواد الإغاثية.

من جانبه، أوضح القائم بأعمال مدير برنامج الغذاء العالمي في السودان أليكس ماريونيلي، أن البرنامج واجه مشكلات في السودان تتعلق بالسيولة وعدم قدرتهم على توفير ما يكفي من النقد المحلي لتسيير أعمال البرنامج والوصول إلى المواطنين المتأثرين بالحرب في السودان.

وأشار إلى أن الاجتماع المباشر مع البنك المركزي يُعد خطوة جيدة لضمان حصول برنامج الأغذية العالمي على الأموال والسيولة التي يحتاجها لضمان الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستهدفين في السودان وبما يمكن البرنامج من القيام بجميع العمليات الإغاثيّة والإنسانيّة والخدميّة بالبلاد.