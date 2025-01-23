السُّودان يرد بقُوةٍ على تصريحات وزير دولة جنوب السودان

بورتسودان: السوداني

استنكرت وزارة الخارجية السودانية، تصريحات وزير خارجية دولة جنوب السودان، التي أدلى بها في نيويورك، ومطالبته بتدخل الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في السودان، واعتبرتها خطوة غير مبررة.

وقالت الوزارة، إنّ المسؤول الجنوبي يعلم أنه وعلى الرغم من تشكيل لجنة تحقيق عقب الأحداث الأخيرة في ولاية الجزيرة، فقد شهدت مدينة جوبا ومناطق أخرى في دولة جنوب السودان، حملات انتقامية شملت القتل والاعتداءات الجسمانية والنهب، راح ضحيتها المواطنون السودانيون الأبرياء، وبتحريض من قيادات جنوبية رسمية ولم تسلم منها حتى السفارة السودانية في جوبا وأعضاؤها، الأمر الذي يعتبر خرقاً خطيراً لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية وللقوانين والأعراف الدولية كافة.

وأضافت الخارجية السودانية فى تعميم لها: “إنّ الحكومة السودانية ظلّـت تمد حبال الصبر على التجاوزات العديدة من جانب دولة جنوب السودان، ومن تحرصاً منها على أواصر الجوار والعلاقات التاريخية بين الشعبين”.

ولفتت إلى أن حكومة جنوب السودان لم تتخذ الإجراءات اللازمة حول مشاركة “مرتزقة جنوبيين” في صفوف مليشيا الدعم السريع ــ وهي موثقة ومثبتة وتم نقل تفاصليها للحكومة في جوبا، لكنها لم تعمل على وقف تجنيدهم وإرسالهم للقتال ضد الدولة والشعب السوداني، بل استمرت في تقديم تسهيلات عديدة للدعم، منها نقل وعلاج أفراد الدعم السريع في مستشفيات دولة جنوب السودان.

ونوّهت وزارة الخارجية أنها ظلّت ترصد التجاوزات الخطيرة التي ترتكبها دولة جنوب السودان في “أبيي”، من انتهاك واضح للاتفاقية الخاصة بالوضع في أبيي، وقد رصدت بعثة “يونيسفا”، تلك التجاوزات في تقاريرها للأمين العام للأمم المتحدة.

وأكدت وزارة الخارجية، أنها ستتخذ الإجراءات المناسبة للرد على التجاوزات العديدة لحكومة دولة جنوب السودان في المنابر الدولية والإقليمية، وأن الحكومة السودانية لن تتوانى في اتخاذ التدابير التي تكفل حماية حقوقها وحقوق مواطنيها وفق ما يكفله القانون والمعاهدات الدولية.