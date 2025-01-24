مناوي يغرد في تويتر: تهديدات مليشيات الجنجويد لأهل الفاشر تصطدم هذا الصباح بصخرة الفاشر الصماء، لقد هاجمت المليشيات الفاشر من خمسة محاور في لحظة واحدة، ولكن قواتنا المسلحة والمشتركة والمقاومة الشعبية لقّنتهم درساً جعلهم يجرون ذيول الخيبة. قواتنا ترصد وتراقب كل تحركاتكم وإن عدتم مرحباً بكم في مقبرتكم
تنسيقية لجان المقاومة الفاشر: دارت الاشتباكات صباح هذا اليوم وانتهت قبل ساعة ونص من الآن، والفاشر الآن بخير وتحت السيطرة، نؤكد لكم مجدداً بأن الفاشر ستظل آمنة بتضحيات أهلها، بثبات جيشها، بفدائية ثوارها، بمرابطة شبابها وبدعوات السودانيين في كل مكان.