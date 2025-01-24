مناوي يغرد في تويتر: ‏تهديدات مليشيات الجنجويد لأهل الفاشر تصطدم هذا الصباح بصخرة الفاشر الصماء، لقد هاجمت المليشيات الفاشر من خمسة محاور في لحظة واحدة، ولكن قواتنا المسلحة والمشتركة والمقاومة الشعبية لقّنتهم درساً جعلهم يجرون ذيول الخيبة. قواتنا ترصد وتراقب كل تحركاتكم وإن عدتم مرحباً بكم في مقبرتكم