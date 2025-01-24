المليشيا تستهدف محطة المرخيات للكهرباء بمُسيّرة

متابعات: السوداني

أعلنت شركة كهرباء السودان، عن استهداف محطة المرخيات بمُسيّرة – تتبع لمليشيا الدعم السريع – أصابت المحطة فجر اليوم، وأدت لاشتعال النيران وحريق في محول، وجاء الاستهداف بعد عودة التيار الكهربائي إلى أم درمان والمناطق المتأثرة بانقطاع التيار إثر حادثة محطة مروي التحويلية.

ويُعتبر هذا الاستهداف السادس لمحطات الكهرباء على التوالي بعد مروي التوزيعية ومروي التحويلية مرتين والشواك ودنقلا، مما ينعكس سلباً على خدمات المواطنين في المياه والصحة وغيرها.

وقالت شركة الكهرباء: “نطمئن المواطنين الكرام بأنّ الفريق الفني من مهندسين وفنيين وعمال في موقع الحدث لتقييم الأضرار، والعمل على إصلاحها وإرجاع التيار للمناطق المتأثرة في أسرع فرصة ممكنة”.