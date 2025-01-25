الفريق أول البرهان يصل مصفاة الجيلي ويتعهّد بإعادة إعمارها

الجيلي: السوداني

وَصَلَ رئيس مجلس السيادة القائد العام للجيش، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، اليوم في زيارة تفقدية لمصفاة الجيلي للنفط عقب تحريرها مساء أمس من مليشيا الدعم السريع، ووقف على حجم الدمار الذي مارسته المليشيا في المرفق الحيوي والاستراتيجي.

وتعهّــد البرهان بإعادة إعمار ما دمّــرته المليشيا حتى تعود المصفاة للعمل بصورة طبيعية كأحد الموارد الاقتصادية المهمة في الدولة.

مبينًا أنّ ما اقترفته يد المليشيا من دمار وتخريب لهذه المنشأة الوطنية لن يمر دون حساب.

وأضاف: “عهدنا مع الشعب أن نستمر في دحر هذا التمرد حتى تطهير آخر شبر دنّسته مليشيا آل دقلو الإجرامية”.

وأشاد البرهان بالمهندسين والعاملين في المصفاة الذين شمّروا عن سواعدهم للمساهمة في معالجة التخريب وإعادة إعمار هذا المرفق الاقتصادي المهم حتى يعود لسيرته الأولى.