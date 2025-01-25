البرهان يتفقد مقر التصنيع الحربي في قرِّي

الخرطوم: السوداني

تفقّد رئيس مجلس السيادة الانتقالي، القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، اليوم، مقر التصنيع الحربي بمنطقة قرِّي التابع لمنظومة الصناعات الدفاعية يرافقه عضو المجلس السيادي مساعد القائد العام الفريق أول ياسر العطا وأحمد عثمان حمزة والي ولاية الخرطوم ومدير منظومة الصناعات الدفاعية الفريق أول ميرغني إدريس.

ووقف البرهان، على حجم الدمار والتخريب الذي أحدثته مليشيا آل دقلو الإرهابية في مقر التصنيع الحربي، مؤكداً التزام الدولة بإعادة تأهيله وإعماره باعتباره أحد الصروح التنموية الهامة في السودان.

وجدد رئيس مجلس السيادة، عزم الدولة على المضي قدماً في معركتها من أجل استئصال هذه المليشيا والقضاء عليها. وأضاف “أبناء السودان المخلصون قادرون على بناء وإعادة إعمار هذا المرفق الاستراتيجي”، مشيداً بالعاملين في منظومة الصناعات الدفاعية الذين ظلوا يواصلون جهدهم المتواصل من أجل إعادة هذا القطاع ليلعب دوره في دعم الاقتصاد الوطني.