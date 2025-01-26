البرهان من مقر القيادة العامة: المعركة إلى نهايتها وسنلاحقهم في كل مكان حتى ينصاعوا

الخرطوم: السوداني

قال رئيس مجلس السيادة، القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، إنّ المعركة إلى نهاياتها وإلى زوال وعهدنا للشعب السوداني نقاتل هؤلاء المجرمين حتى نهزمهم، وتابع: “سنلاحقهم في كل مكان في السودان حتى ينصاعوا”.

وقال البرهان من مقر القيادة العامة للقوات المسلحة بالخرطوم: “نحمد الله أن يسّر لنا الوصول إلى القيادة العامة، ويسّر لنا دحر الأعداء، ونحمد الله على منحنا القوة والإرادة لاستئصال سرطان مليشيا آل دقلو الإرهابية ومعاونيهم وداعميهم”.

وأضاف البرهان: “نحن اليوم في نعم كبيرة نشكر الله عليها أن سخّر لنا الوصول إلى مقر القيادة العامة، والتعازي في كل الشهداء من القوات المسلحة والشرطة والمخابرات والمشتركة والمستنفرين وكل من دافع في هذه الحرب عن هذا الوطن.

وحيا البرهان، الشعب السوداني والمواطنين النازحين بالداخل والخارج الذين صبروا على عذاب مليشيا آل دقلو. كما حيا كل المرابطين في القيادة العامة فترة الـ20 شهراً، مشيراً إلى أنهم كانوا نموذجا للصمود، دفعوا ثمنه حتى يعيش الشعب السوداني في أمان.

وتابع: “أنتم أبناء القوات المسلحة الذين نفتخر بكم في كل مكان.. أنتم جيش له تاريخ لا مليشيا ولا أسرة ولا مرتزقة تريد أن تحكم البلاد بالجرام”.

وأكد البرهان أهمية زيارته للقيادة وإرسال رسالة للشعب السوداني وهي أن الجيش اليوم في أفضل حالٍ، وإمكانياته كل يوم في تطور حتى تكتمل هذه الحرب ضد مليشيا الدعم السريع الإرهابية المتمردة”.

وقال: “نبشر مواطنينا خلال الأيام القليلة القادمة ببحري وأم درمان وما تبقى سوف يكون في أمان، وكذلك هنالك زحف كبير للخرطوم خلال الأيام القادمة لنظافتها وكنسها من دنس المتمردين والمرتزقة والمجرمين”.

وحيا البرهان، كل القوات في الفاشر على صمودهم وقتالهم واستبسالهم وأدائهم الكبير في صد هجمات المتمردين. كما حيا القوات في كل المحاور وفي بابنوسة وفي كل مكان تقاتل فيه القوات المسلحة ومسانديها.

وأكد البرهان أن مسؤوليتهم كبيرة أمام الشعب السوداني بإنجاز مهمة دحر هذا التمرد وكل من يتسلط عليه وينهبه، والقوات المسلحة قادرةٌ وصامدةٌ ولن تنهزم وتاريخها يحكي كل شئ.