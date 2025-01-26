مجلس التعاون الخليجي والسعودية وقطر يدينون استهداف المليشيا للمستشفى السعودي في الفاشر

متابعات: السوداني

أدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمملكة العربية السعودية ودولة قطر، اعتداء واستهدف المستشفى السعودي في مدينة الفاشر، من قبل مليشيا الدعم السريع المتمردة، وراح ضحيته عشرات الأبرياء من المواطنين والمرضى.

وأعرب جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي، عن إدانته واستنكاره الشديدين للاعتداء الذي استهدف المستشفى السعودي في مدينة الفاشر، داعياً إلى ضرورة توفير الحماية الكاملة للطواقم الطبية والمنشآت الصحية في السودان، لتمكينهم من أداء واجباتهم الإنسانية على الوجه الأكمل.

انتهاكٌ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني

وأعربت الخارجية السعودية في بيان لها اليوم، عن إدانة المملكة واستنكارها استهداف المستشفى السعودي في مدينة الفاشر، الذي أسفر عن مقتل وإصابة العشرات الأشخاص. وأكدت الوزارة رفض السعودية لهذه الانتهاكات، مُشددةً على ضرورة توفير الحماية للعاملين في المجالين الصحي والإنساني، وعلى أهمية ضبط النفس، وتجنُّب استهداف المدنيين، وتنفيذ ما تَـمّ التوقيع عليه في إعلان جدة، من التزام بحماية المدنيين في السودان. وعبّرت السعودية، عن صادق تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

ندعو المجتمع الدولي إلى تحرُّك عاجل لحماية الأعيان المدنية

من جانبها، استنكرت دولة قطر في بيانٍ لها اليوم، استهداف المستشفى السعودي في مدينة الفاشر، مُعتبرةً أنّ قصف المستشفى يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الإنساني الدولي، الذي يهدف إلى ضمان سلامة المرضى والطواقم الطبية العاملة في المستشفيات، والحفاظ على المنشآت الصحية في أوقات الحروب.

وعبّرت الوزارة عن تعازي دولة قطر لأسر الضحايا وحكومة وشعب جمهورية السودان، وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل.