الفريق أول البرهان يزور جرحى ومصابي العمليات من ضباط وجنود القيادة العامة

وادي سيدنا: السوداني

قام رئيس مجلس السيادة، القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، اليوم بزيارة لجرحى ومصابي العمليات من ضباط وضباط صف وجنود القيادة العامة بمستشفى وادي سيدنا العسكري، يرافقه عضو المجلس السيادي مساعد القائد العام، الفريق أول ركن ياسر العطا، ومدير منظومة الصناعات الدفاعية، الفريق أول ركن ميرغني إدريس.

واطمأن البرهان على الجرحى والمصابين ومستوى الخدمات العلاجية المقدمة لهم، مؤكداً وقوف الدولة بجانبهم حتى يعودوا سالمين.

وأشاد القائد العام للقوات المسلحة بتضحيات وبسالة الضباط والجنود في الذود عن حياض الوطن، مؤكداً أن هذا هو ديدن القوات المسلحة في الدفاع عن البلاد ومقدراتها.