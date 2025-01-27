السفارة السعودية في السودان تدشن رسمياً اليوم إصدار التأشيرات للمواطنين لدخول المملكة من مقرها القنصلي الجديد في بورتسودان

بورتسودان: السوداني

دشنت السفارة السعودية في السودان، اليوم رسمياً، العمل في قسم التأشيرات. وأعلنت السفارة عن بدء إصدار التأشيرات لدخول المملكة من مقرها القنصلي الجديد في مدينة بورتسودان.

وبيّنت أن القسم القنصلي بالسفارة سيقدم كافة خدماته للمواطنين السودانيين الراغبين في دخول السعودية وفقاً لمستندات التأشيرات الصادرة للدخول من الخارجية السعودية.

وطالبت السفارة في منشور لها تحصلت عليه “السوداني”، جميع المكاتب المعتمدة لديها بضرورة تحديث مستنداتهم من الجهات الحكومية المختصة بالسودان.

وقالت السفارة: “يجب على المكاتب المعتمدة لدينا التقيد التام بالشروط والالتزامات التي أعلناها وذلك في مدة أقصاها شهر تبدأ من اليوم الاثنين”.