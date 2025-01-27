القضارف تحظر تجوال الأشخاص والمركبات من الساعة الـ(9) مساءً وحتى الـ(6) صباحاً

القضارف: الطيب علي

أصدر والي القضارف بالإنابة عبد العظيم الحاج عبد الله، أمر طوارئ بحظر تجوال الأشخاص والمركبات من الساعة التاسعة مساءً وحتى السادسة صباحاً، ويحظر خلال الفترة المنصوص عليها حركة المركبات داخل حدود الولاية أو بين محلياتها المختلفة والمركبات العابرة.

كما تحظر فتح المحال التجارية والمقاهي باستثناء الصيدليات والمؤسسات الصحية، ويمنع الأمر منعاً باتاً أي شخص سواء أكان طبيعيا أو معنويا التعامل في المواد البترولية أو السلع الاستراتيجية (سكر، دقيق، زيت وذرة) أو نقلها إلا بموجب تصديق مسبق من السلطات المختصة.

كما يحظر الأمر على المواطنين التجمهر أو التجمع لأي غرض من الأغراض عدا المناسبات الاجتماعية وبموجب إذن مسبق من السلطات المختصة، ويحظر الأمر إطلاق الأعيرة النارية في المناسبات الاجتماعية أو غيرها، كما يحظر الأمر استخدام الدرداقات من الساعة الرابعة عصراً وحتى السادسة صباحاً.

كما يمنع الأمر منعاً باتاً استخدام الدراجات النارية داخل حدود الولاية، واستثنى الأمر فيما يتعلق بحظر تجوال الكوادر الطبية والصحية والأجهزة العدلية وأصحاب المهن التي تقتضي أعمالهم التحرك خلال فترة الحظر بموجب تصريح من السلطات المختصة.

ويستثنى من تطبيق هذا الأمر فيما يتعلق بمنع استخدام الدراجات النارية داخل حدود الولاية عدد (٣٠) دراجة تتبع لبلدية القضارف و(٣٠) دراجة تتبع لجهاز التحصيل الموحد، على أن تحمل بطاقات يتم استخراجها من شُعبة الاستخبارات بالولاية.

وفي إطار إنقاذ الأمر، تفوض القوات النظامية والنيابة، السلطات المنصوص عنها فى المادة (٥) من قانون الطوارئ والسلامة العامة لسنة ١٩٩٧م المتمثلة في الحجز على وسائل النقل التى يشتبه بها وتكون موضع مخالفة لهذا الأمر، وذلك حتى اكتمال التحري وفرض الرقابة على أي ممتلكات أو منشآت، وذلك في حدود تدابير الطوارئ، وحدد الأمر العقوبات الآتية على كل من يخالف الأمر: الغرامة بمبلغ مليون جنيه لصالح حكومة الولاية أو السجن لمدة سنة واحدة أو العقوبتين معاً ومصادرة السلع لصالح حكومة الولاية.

وفي حالة تكرار المخالفة يعاقب بالغرامة واحد مليون وخمسمائة ألف جنيه لصالح حكومة الولاية أو السجن لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات أو العقوبتين معاً ومصادرة السلع الاستراتيجية والمواد البترولية لصالح حكومة الولاية، في حالة تكرار الفعل المحظور للمرة الثانية تتضاعف العقوبة، كل من يخالف حظر استخدام الدرداقات من الساعة الرابعة عصراً وحتى الساعة السادسة صباحاً.