مصرف الساحل والصحراء يستأنف أعماله من بورتسودان

بورتسودان: السوداني

أعلن المدير العام لمصرف الساحل والصحراء أحمد عبد الرحمن الحوري، بأن المصرف سيباشر نشاطه من فرعه الجديد في مدينة بورتسودان ابتداءً من يوم الأحد الثاني من فبراير 2025 مواصلاً خدمة زبائنه الكرام من موقعه في شارع قرافي محمود بجوار شركة دال.

وقال إنه يأمل أن يكون المصرف بعد عودته لمباشرة أعماله إضافةً حقيقيةً للقطاع المصرفي في البلاد في هذه الظروف الاستثنائية؛ وأن يقدم خدماته للجمهور على أرقى مستوى؛ مُستوفياً كل مميزات المصرف المتميز.

وأكد الحوري على دور القطاع المصرفي المهم في التنمية وأن المواطن الكريم عندما يتحوّل إلى صاحب حساب مصرفي فإنه يتمتع بمميزات مهمة؛ منها حفظ أمواله من الضياع وإمكانية الحصول على تمويل لاستثماراته واستخدام وسائل التقنية المصرفية الحديثة في إدارة حسابه؛ موضحاً أن المصرف يرحب بكل من يرغب في فتح حساب، حيث يمكنه فعل ذلك بكل سهولة ويسر.