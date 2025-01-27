مالك عقار يتفقّد سير العمل بمحطة كهرباء بورتسودان التّـحويليّـة

بورتسودان: السوداني

تفقّد نائب رئيس مجلس السيادة، مالك عقار، اليوم، سير العمل بمحطة كهرباء بورتسودان التّـحويليّـة يرافقه وزير الطاقة د. محيي الدين النعيم، والمدير العام لشركة نقل الكهرباء ياسر الشاذلي، والمدير العام للتوليد د. مضوي موسى.

وأوضح عقار أن الزيارة تأتي في إطار التزامه بزيارة المواقع الخدمية الاستراتيجية، ضمن الخُطة العامة للدولة لتعزيز واستعادة الخدمات الأساسية ومتابعة أداء الجهاز التنفيذي تزامناً مع انتصارات القوات المسلحة على المليشيا المتمردة في معركة الكرامة، مما يقتضي تعزيز الخدمات الأساسية دفعاً للعودة الطوعية للمواطنين.

وتعهّد عقار بمتابعة ملف الخدمات حتى تستعيد البلاد عافيتها ويعود المواطنون إلى حياتهم الطبيعية إلى ما قبل 15 أبريل 2023م.