الفريق أول البرهان يتفقّد الخطوط المتقدمة في منطقتي الجيلي وقرِّي

الجيلي: السوداني

تفقّد رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، اليوم، المتحركات المتقدمة للقوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى والقوات المشتركة بمنطقتي قرِّي والجيلي.

واطمأن البرهان، على جاهزية القوات واستعداداتها للمضي قدماً نحو تطهير كل شبر دنسته مليشيا آل دقلو الإرهابية، مشيداً بالانتصارات التي تحقّقت مؤخراً والتي جاءت بفضل الالتفاف الشعبي الكبير حول القوات المسلحة باعتبارها صمام أمان السودان.

ووقف الفريق أول الركن البرهان، على كمية الأجهزة والمعدات العسكرية التي استولت عليها القوات من العدو والتي من بينها عربة مدرعة بها منظومة حرب إلكترونية متكاملة تعمل على تشويش الاتصالات بين المحطات الأرضية والطائرات المُسيّرة، والتضليل على نظام تحديد المواقع الجغرافية.