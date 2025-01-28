مدير جهاز المخابرات يتعهد بدعم جهود ولاية الخرطوم لإعادة الإعمار وتطبيع الحياة المدنية

الخرطوم: السوداني

تعهد المدير العام لجهاز المخابرات العامة، الفريق أول أحمد إبراهيم مفضل، بدعم جهود ولاية الخرطوم لإعادة الإعمار وتطبيع الحياة المدنية وحفظ الأمن وبسط هيبة الدولة وسيادة حكم القانون.

والتقى مفضل، خلال زيارته لولاية الخرطوم والي الولاية، أحمد عثمان حمزة، بحضور الفريق ركن محمد عباس اللبيب نائب مدير جهاز المخابرات، ومدير هيئة أمن ولاية الخرطوم اللواء الحسن علي ومديري إدارات الجهاز المتخصصة.

وأكد مفضل، قدرة القوات المسلحة والقوات المشاركة في معركة الكرامة على حسم تمرد مليشيا آل دقلو الإرهابية، مشيداً بالصمود البطولي لوالي الخرطوم وأعضاء حكومته في كرري خلال فترة الحرب، مما اسهم في استقرار الخدمات وتهيئة البيئة لعودة المواطنين إلى المناطق المحررة، كما شدد على أهمية رتق النسيج الاجتماعي والاستفادة من طاقات الشباب في إعادة الإعمار وتشجيع العودة الطوعية للمواطنين الذين أُجبروا على مغادرة ديارهم.