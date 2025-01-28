وزير الداخلية يبحث مع السّفير التركي أهمية تنفيذ بروتوكولات التعاون الشرطي بين السودان وتركيا

بورتسودان: السوداني

بَحَثَ وزير الداخلية اللواء شرطة (م) خليل باشا، اليوم مع السفير التركي لدى السودان، فاتح يلدز، أهمية تنفيذ بروتوكولات التعاون الشرطي بين وزارتي الداخلية في البلدين، من خلال مجالات التدريب ورفع القدرات لمنسوبي قوات الجمارك والدفاع المدني بما يسهم في ترقية وتطوير العمل الشرطي.

وأكد السفير التركي يلدز، حرصه واهتمامه بتفعيل التعاون والتنسيق بين الجانبين في مجالات العمل الشرطي المختلفة، وشدد على أهمية تبادل الخبرات وتفعيلها، للدفع بمسيرة العمل الشرطي في مجالات الدفاع المدني والجمارك.